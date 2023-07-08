В начале полномасштабного вторжения России в Украину многие спортивные федерации отстранили представителей стран-агрессорок от соревнований. Впрочем, через год ситуация начала меняться в пользу террористов.

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В марте МОК рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов к индивидуальным турнирам. Им это разрешается сделать только в нейтральном статусе.

Правда, Украина не согласна с решением комитета и решила бойкотировать соревнования, где допускают россиян. Одной из первых федераций, вернувших террористов, стало фехтование.

Украина будет частично игнорировать ЧМ

Так, на чемпионат мира-2023 поедут спортсмены из РФ и Белоруссии. Именно поэтому президент федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что украинцы не будут участвовать в индивидуальных мужских и женских соревнованиях.

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Среди восьми участников из России и Беларуси есть и Лейла Пириева, которая открыто поддерживала войну в Украине. Украина будет принимать участие в командных соревнованиях.

ЧМ-2023 пройдет в Милане с 22 по 25 июля. На турнире будут играть очки в мировой рейтинг, по которому будут определяться путевки на Олимпийские игры-2024.