Виключенням не стала боротьба. Хоча українські борці зізнавались, що рано чи пізно очікували такого підступного кроку від їх міжнародної федерації, адже її керівником є прихильник Росії серб Ненад Лалович.

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В України забирають шанси на медалі та очки

Через що українські борчині та борці вже не вперше бойкотуватимуть міжнародні рейтингові змагання (13 – 16 липня). На турнірі в угорському Будапешті не буде представниць збірної України у жіночій боротьбі. Причин одна – допуск до змагань російських борчинь. Про це розповів президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко.

На жаль, українська жіноча команда не зможе принести чергові перемоги України. Хоча українки неодноразово доводили, що є одними із найсильніших борчинь планети. Але цього разу у них забрали шанс організатори змагань.

Натомість нам буде з кого повболівати у чоловічій боротьбі. Адже російських та білоруських борців не буде на рейтинговому турнірі в Угорщині.

Нагадаємо, що у червні українські кадети не поїхали на чемпіонат Європи з боротьбу через ту ж причину.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 Каналу борчиня Оксана Лівач поділилась думками щодо рішення повернути на міжнародну арену російських та білоруських представників боротьби.

Відзначимо, що у середині червня скандальною заявою виділився глава Асоціації спортивної боротьби Росії Міхаіл Маміашвілі. Він заявив, якщо організатори Олімпіади-2024 хочуть бачити їх на Іграх командою біженців, то в Париж вони поїдуть на танках. Інших варіантів Мамішвілі навіть не розглядає.

Також слід пригадати хизування росіян, які вихваляються участю в чемпіонатах світу спортсменів, які належать до військових структур країни.