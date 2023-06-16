Международный олимпийский комитет в ближайшее время определит условия допуска российских спортсменов к Олимпийским играм-2024. Ожидается, что атлеты страны-террористки выступят в статусе "команды беженцев". Такое унижение не понравилось местным чиновникам, сообщает 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Неизлечимая Россия

Порцией нелепых угроз в адрес организаторов Игр-2024 разразился глава Ассоциации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Родившийся в Украине манкурт решил поехать на Олимпиаду-2024 на танках.

"У меня нет других комментариев на этот счет, кроме того, что тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем место.

Если они хотят видеть нас на Олимпийских играх командой беженцев, в Париж нам нужно ехать на танках. Другого варианта нет", – сказал Мамиашвили.

Интересно, как отреагирует на такое "мирное" заявление президент МОК Томас Бах, а также Международная федерация борьбы (UWW). Они и дальше будут отстаивать нейтральный статус спортсменов страны-террористки?

Напомним, что пророссийская UWW допустила борцов из РФ и Белоруссии даже без проверки по критериям МОК. Более того, россияне даже хвастаются участием в чемпионатах мира спортсменов, относящихся к военным структурам.

Кто такой Мамиашвили

Относительно манкурта Мамиашвили, то этот бывший борец родился в Конотопе Сумской области. Его отец – грузин, а мать – украинка. Однако он забыл свою родную землю сразу после того, как в 15 лет переехал в Москву.

Спортивный чиновник не раз попадал в скандалы. Так, во время Олимпиады-2016 российская борчиха Инна Тражукова обвинила Мамиашвили в том, что он в состоянии алкогольного опьянения угрожал ей и дважды ударил по лицу из-за завоеванной "бронзы". Что ж, Россия заслуживает таких "героев".

К слову. Церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдет 26 июля 2024 года. Международные спортивные состязания продлятся до 11 августа.