Срок восстановления
Валерий Бондарь перенес операцию на коленном суставе. Хотя ранее в клубе планировали ограничиться лишь консервативным лечением.
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После операции срок восстановления защитника составит 5 месяцев, поэтому старт сезона Бондарь пропустит, как и не поможет сборной Украины на Евро-2020. До операции директор департамента медицины "горняков" Дмитрий Скибинский заявлял, что на восстановление футболиста уйдет 3 месяца.
- В этом сезоне Бондарь провел в футболке Шахтера 18 матчей во всех турнирах. Защитник не запомнился результативными действиями.
- Старт сезона пропустит и нападающий дончан Жуниор Мораес. Форвард получил травму на тренировке команды.
Желаем скорейшего восстановления, Валерий!,
– говорится в сообщении.
Как Бондарь получил травму
В матче 23 тура УПЛ против Александрии Бондарь получил достаточно серьезную травму – разрыв боковой связки коленного сустава.
22-летний защитник столкнулся с соперником Евгением Шасталом. На 20-й минуте в игровом эпизоде Шастал упал на левую ногу Бондаря. Клубные медики оказали помощь игроку на футбольном поле, после чего тот покинул газон на носилках.