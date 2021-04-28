Операция на колене нападавшего длилась 3 часа и прошла без осложнений. Жуниор Мораес будет вне футбольного поля 6 месяцев и не поможет сборной Украины на чемпионате Европы-2020.

К теме Ключевой нападающий сборной Украины получил тяжелую травму и пропустит Евро-2020

Как Мораес получил травму

24 апреля распространилась информация, что на тренировке Шахтера Мораес получил серьезную травму. Футболист неудачно приземлился после того, как пробивал головой после подачи с углового. Борьбы в этом эпизоде не было, Мораес просто упал на правую ногу и порвал крестообразные связки. Это повреждение считается одним из самых страшных для спортсменов.

По прогнозам клубных медиков, на натурализованного бразильца ждет сложное и длительное восстановление. Он не только пропустит Евро-2020, но и не поможет "горнякам" на старте нового сезона УПЛ.