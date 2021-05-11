Термін відновлення

Валерій Бондар переніс операцію на колінному суглобі. Хоча раніше у клубі планували обмежитися лише консервативним лікуванням.

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Після операції термін відновлення захисника складе 5 місяців, тому старт сезону Бондар пропустить, як і не допоможе збірній Україні на Євро-2020. До операції директор департаменту медицини "гірників" Дмитро Скібінський заявляв, що на відновлення футболіста піде 3 місяці.

У цьому сезоні Бондар провів у футболці Шахтаря 18 матчів в усіх турнірах. Захисник не запам'ятався результативними діями.

Старт сезону пропустить і нападник донеччан Жуніор Мораес. Форвард отримав травму на тренуванні команди.

​Бажаємо якнайшвидшого відновлення, Валерій!,

– йдеться у повідомленні.

Як Бондар отримав травму

У матчі 23 туру УПЛ проти Олександрії Бондар отримав досить серйозну травму – розрив бічної зв'язки колінного суглоба.

22-річний захисник зіткнувся з суперником Євгеном Шасталом. На 20-й хвилині в ігровому епізоді Шастал впав на ліву ногу Бондаря. Клубні медики надали допомогу гравцю на футбольному полі, після чого той покинув газон на ношах.