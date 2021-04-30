Мораес сообщил в инстаграме, что успешно перенес операцию на крестообразных связках коленного сустава.

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"Операция сделана успешно. Сколько преданности и совершенства в каждой детали, большое спасибо доктору Кугато и доктору Артуру за все и Шахтеру за всю вашу поддержку. Я также хотел бы поблагодарить за все сообщения, которые я получил от друзей и поклонников, которые беспокоятся обо мне. Ваша поддержка очень важна, и благодаря Богу, мне очень хорошо. Теперь общее внимание к восстановлению", – сказал он.

Результативность Мораеса

В начале апреля Мораесу исполнилось 34 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в текущем сезоне отличился в Премьер-лиге шесть раз в 17 матчах и преодолел рубеж в 100 мячей в турнире – как в раз в день рождения во встрече с Ворсклой в Полтаве.

Жуниор провел 25 матчей в составе Шахтера в текущем сезоне, записав в свой актив 9 голов и 1 ассист. В футболке сборной Украины Мораес забил 1 гол.