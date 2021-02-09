Свитолина трогательно поддержала бойфренда Монфиса после победы на Australian Open: видео
Первая ракетка Украины Элина Свитолина после победы на старте Australian Open поддержала своего бойфренда Гаэля Монфиса. Француз сенсационно вылетел из турнира уже в первом матче.
Источник:твиттер Australian Open
Элина Свитолина провела на корте более 2 часов и смогла победить чешку Марию Боузкову в первом круге Открытого чемпионата Австралии. 26-летняя украинская теннисистка в хорошем настроении продолжает борьбу за титул. Что не скажешь о ее бойфренде Гаэле Монфисе. Теннисист из Франции уступил финну Эмилю Руусувуори.
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Поддержка от Свитолиной
Эмоции взяли верх над французом на послематчевой пресс-конференции. Свое интервью теннисист завершил со слезами на глазах. После чего Гаэль встал и покинул помещение. Для французского теннисиста это седьмое поражение подряд, за год он не выиграл ни одного матча.
Французский спортсмен был замечен на матче украинки вместе с ее командой. После победы Элины Монфис пребывал в хорошем настроении.
Свитолина же решила поддержать своего парня. Элине предложили традиционно оставить автограф на одной из камер. Украинка без колебаний написала на ней имя бойфренда и нарисовала сердечко. После этого она направила в камеру воздушный поцелуй.
Интересно, что во время карантина в Мельбурне Свитолина не могла видеться с Гаэлем в течение 14 дней.
Свитолина и Монфис: что известно о паре
Как известно, первая ракетка Украины начала свои отношения с титулованным теннисистом из Франции Гаэлем Монфисом примерно в январе 2019 года. У спортсменов есть общая страница в инстаграме, где Элина и Гаэль выкладывают забавные фото с тренировок, отдыха и соревнований. В последнее время теннисисты не радуют своих поклонников новыми фотографиями.
В июне 2019 года иностранные СМИ сообщали, что пара разошлась. На их странице в соцсети исчезли все фото и видео, но пара опровергла все слухи. Украинская теннисистка уже успела показать Монфису Украину. Француз уже успел даже отведать украинский борщ.
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