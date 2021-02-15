Украинская теннисистка Элина Свитолина 15 февраля прекратила выступления на первом в 2021 году турнире серии Гранд Слэм. Свитолина проиграла в 1/8 финала Australian Open.

Несмотря на поражение Джессике Пегули украинская теннисистка установила новый национальный рекорд. К теме Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open, проиграв дочери миллиардера: видео Свитолина стала лучшей украинкой по количеству побед в основной сетке турниров серии Грэнд Слэм. Важно. К турнирам серии Гранд Слэм относятся Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдон и US Open. Эти турниры проводятся каждый год и являются самыми престижными. Свитолина побила рекорд Медведева До Свитолиной лучший результат украинцев в основной сетке турниров Гранд Слэм принадлежал легендарному Андрею Медведеву. Бывшая 4-я ракетка мира одержал 63 победы при 34 поражениях. Достойно внимания Это большое разочарование, – Свитолина о досадном фиаско на Australian Open-2021 На Australian Open-2021 Свитолина выиграла трижды, что позволило ей обойти Медведева – 66 побед при 31 поражении. Рекорд Медведева 26-летняя Свитолина повторила на Ролан Гаррос-2020, где дошла до четвертьфинала. Лучшее выступление Свитолиной на турнирах серии Гранд Слэм – участие в полуфинале Уимблдона и US Open. Оба полуфинала Свитолина проиграла в 2019 году.

Медведев в 1999 году стал первым и пока единственным украинцем, который играл в финальном матче. В решающей игре Ролан Гаррос он уступил Андре Агасси.