Бокс – это не моя жизнь, – неожиданное признание Усика
Источник:ютуб-канал USYK17
Прошлый 2021 год оказался триумфальным для Александра Усика. Однако спортсмену не нравится то, что из-за пандемии коронавируса он проводит только один бой за год.
Усик: Бокс, это то, что я люблю
Обидчик Энтони Джошуа встретился с молодым поколением, чтобы немного рассказать свою историю и пообщаться с украинцами. Александр Усик жалуется на отсутствие большого количества поединков.
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Украинский боксер рассказал, что коронавирус оказал большое влияние на количество проведенных боев за год. Если до пандемии боксеры могли проводить два – три поединка в год. Во время коронавируса бойцы могут выходить на ринг только один раз.
Правда, его земляк Василий Ломаченко в 2021 году провел два успешных боя – против Масаёси Накатани и Ричарда Комми.
Усик признался, что бокс это лишь часть его жизни.
Бокс – это не моя жизнь. Это просто часть моей жизни. То, что я люблю, что меня стимулирует, сделало тем, кто я сейчас. Понятно, что это большая часть, но моя жизнь – это Иисус,
– заверил Александр.
2021 год для Усика
- В прошлом году украинский боксер провел один поединок, но еще какой. Усик неожиданно победил Энтони Джошуа. Хотя многие эксперты накануне боя отдавали победу именно британцу.
- Боксеры провели на ринге все 12 раундов, но судейские записки единогласно отдали победу украинцу.
- После чего Джошуа сразу же активировал опцию реванша.
- Их второй бой может состояться весной 2022-го.