Усик: Бокс, это то, что я люблю

Обидчик Энтони Джошуа встретился с молодым поколением, чтобы немного рассказать свою историю и пообщаться с украинцами. Александр Усик жалуется на отсутствие большого количества поединков.

Вот это да Никто не хочет подписывать контракт, – Ломаченко уверен, что соперники избегают боя

Украинский боксер рассказал, что коронавирус оказал большое влияние на количество проведенных боев за год. Если до пандемии боксеры могли проводить два – три поединка в год. Во время коронавируса бойцы могут выходить на ринг только один раз.

Правда, его земляк Василий Ломаченко в 2021 году провел два успешных боя – против Масаёси Накатани и Ричарда Комми.

Усик признался, что бокс это лишь часть его жизни.

Бокс – это не моя жизнь. Это просто часть моей жизни. То, что я люблю, что меня стимулирует, сделало тем, кто я сейчас. Понятно, что это большая часть, но моя жизнь – это Иисус,

– заверил Александр.

2021 год для Усика