Усик: Бокс, це те, що я люблю

Кривдник Ентоні Джошуа зустрівся з молодим поколінням, щоб трішки розповісти свою історію та поспілкуватись з українцями. Олександр Усик бідкається про відсутність великої кількості поєдинків.

Оце так Ніхто не хоче підписувати контракт, – Ломаченко впевнений, що суперники уникають бою

Український боксер розповів, що коронавірус сильно вплинув на кількість проведених боїв за рік. Якщо до пандемії боксери могли проводити два – три поєдинки за рік. То під час коронавірусу бійці можуть виходити на ринг лише одного разу.

Щоправда, його земляк Василь Ломаченко у 2021 році провів два успішні бої – проти Масайоші Накатані та Річарда Коммі.

Усик зізнався, що бокс, це лише частина його життя.

Бокс – це не моє життя. Це просто частина мого життя. Те, що я люблю, що мене стимулює, зробило тим, ким я є зараз. Зрозуміло, що це велика частина, але моє життя – це Ісус,

– запевнив Олександр.

2021-й рік для Усика