Американский промоутер Лу Дибелла считает, что Александр Усик не сможет противостоять на ринге Джошуа и Тайсону Фьюри. Украинец будет андердогом в таких поединках.

В ночь с 31 октября на 1 ноября Александр Усик и Дерек Чисора вышли на ринг друг против друга. В 12-раундовом поединке победил украинский боксер. Но промоутер из США выше отметил уровень бокса американца, сообщает SecondsOut.

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Без шансов для Усика

"Чисора в этом бою выглядел отлично не только потому, что превосходил Усика по габаритам. Он действительно выдал хорошее выступление. Было просто невероятно видеть его активность в первых раундах, он действительно меня впечатлил. Лично я отдал бой Усику со счетом 7:5. после пятого раунда я понял, что Александр одержит победу", – заявил Лу Дибелла.

По словам американца, если в украинца были такие проблемы в бою против Чисоры, то что же будет в поединках против Фьюри или Джошуа. Промоутер хоть и отметил, что Усик – лучший крузер в мире, но его уровень бокса в супертяжелом дивизионе не позволяет ему считаться фаворитом в этих противостояниях.

Если соперник не потрясет Усика, то такой техничный боксер сможет составить конкуренцию любому. Но бой с Фьюри – слишком большой вызов для него, сомневаюсь, что поединок получится конкурентным. В бою с Джошуа Александр также будет андердогом, – сказал промоутер.

Андердог – это спортсмен, вероятность успеха которого является ниже победы соперника.

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