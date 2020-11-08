Американський промоутер Лу Дібелла вважає, що Олександр Усик не зможе протистояти на ринзі Ентоні Джошуа та Тайсону Ф'юрі. Українець буде андердогом у таких поєдинках.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Олександр Усика та Дерек Чісора вийшли на ринг один проти одного. У 12-раундовому поєдинку перемогу здобув український боксер. Але промоутер із США вище відзначив рівень боксу американця, повідомляє SecondsOut.

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Без шансів для Усика

"Чісора в цьому бою виглядав відмінно не тільки через те, що перевершував Усика за габаритами. Він дійсно видав гарний виступ. Було просто неймовірно бачити його активність в перших раундах, він дійсно мене вразив. Особисто я віддав бій Усику з рахунком 7:5. Після п'ятого раунду я зрозумів, що Олександр здобуде перемогу", – заявив Лу Дібелла.

За словами американця, якщо в українця були такі проблеми у бою проти Чісори, то що ж буде у поєдинках проти Ф'юрі чи Джошуа. Промоутер хоча й відзначив, що Усик – найкращий крузер у світі, але його рівень боксу у суперважкому дивізіоні не дозволяє йому вважатись фаворитом у цих протистояннях.

Якщо суперник не потрясе Усика, то такий технічний боксер зможе скласти конкуренцію будь-якому. Але бій з Ф'юрі – занадто великий виклик для нього, сумніваюся, що поєдинок вийде конкурентним. У бою з Джошуа Олександр також буде андердогом,

– сказав промоутер.

Андердог – це спортсмен, ймовірність успіху якого є нижчою за перемогу суперника.

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