У бою з Джошуа Усик – андердог: промоутер з США не вірить у сили українця
Американський промоутер Лу Дібелла вважає, що Олександр Усик не зможе протистояти на ринзі Ентоні Джошуа та Тайсону Ф'юрі. Українець буде андердогом у таких поєдинках.
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Олександр Усика та Дерек Чісора вийшли на ринг один проти одного. У 12-раундовому поєдинку перемогу здобув український боксер. Але промоутер із США вище відзначив рівень боксу американця, повідомляє SecondsOut.
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Без шансів для Усика
"Чісора в цьому бою виглядав відмінно не тільки через те, що перевершував Усика за габаритами. Він дійсно видав гарний виступ. Було просто неймовірно бачити його активність в перших раундах, він дійсно мене вразив. Особисто я віддав бій Усику з рахунком 7:5. Після п'ятого раунду я зрозумів, що Олександр здобуде перемогу", – заявив Лу Дібелла.
За словами американця, якщо в українця були такі проблеми у бою проти Чісори, то що ж буде у поєдинках проти Ф'юрі чи Джошуа. Промоутер хоча й відзначив, що Усик – найкращий крузер у світі, але його рівень боксу у суперважкому дивізіоні не дозволяє йому вважатись фаворитом у цих протистояннях.
Якщо суперник не потрясе Усика, то такий технічний боксер зможе скласти конкуренцію будь-якому. Але бій з Ф'юрі – занадто великий виклик для нього, сумніваюся, що поєдинок вийде конкурентним. У бою з Джошуа Олександр також буде андердогом,
– сказав промоутер.
Андердог – це спортсмен, ймовірність успіху якого є нижчою за перемогу суперника.
Як Усик переміг Чісору: головне
- Боксери провели на ринзі всі 12 раундів, у яких потужніше виглядав українець. Судді в один голос віддали перемогу Олександру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.
- Після цього поєдинку Олександр повинен зустрітися з Ентоні Джошуа – чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF. Усик – офіційний претендент по лінії WBO. До слова, Джошуа відвідав бій Усика.
- Британський супертяж Ділліан Уайт після поєдинку різко звинуватив команду Чісори. Начебто вони давали не правильні вказівки Дереку, які призвели до його поразки.
- Чісора після поразки вже встиг кинути виклик Ділліану Уайту та обізвав його віслюком.
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