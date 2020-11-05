Британский боксер Дерек Чисора прокомментировал свое поражение от Александра Усика. Он раскритиковал уровень бокса украинца, который он показывал в течение поединка на ринге.

Дерек Чисора дальше продолжает комментировать свое поражение от Усика и преуменьшать заслугу украинца в победе. Боксер из Великобритании считает, что они оба близко были к победе. Об этом рассказал сам британец в интервью YouTube-каналу IFL TV.

Стоит прочитать: Джошуа и Фьюри "съедят" Усика: Чисора оценил шансы украинца

Недотягивает до уровня супертяжей

"Я постоянно находился возле него, больше давил, пробивал везде. Я думаю, что нанес больше ударов Александру. Большая часть его ударов была неточной", – сказал Дерек.

Он считает, что Усик не сможет показать все, на что способен в супертяжелом дивизионе. Удары украинца не несут той мощности, которые должны иметь настоящие супертяжи.

Дереку удавалось уклоняться от силовых ударов Александра. Единственный классный удар в исполнении боксера из Украины, который отметил Дерек был в седьмом раунде. Однако, этот удар не сломил британца, который устоял на ногах.

Усик много двигался по рингу. Моей задачей было наносить в его корпус как можно больше ударов, чтобы уменьшить скорость его перемещения на канвасе. Нужен был нокаут. Я знал, что после 12 раундов судьи не отдадут мне победу,

– заявил побежденный Чисора.

Усик – Чисора: главное после боя