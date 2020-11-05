Половина ударов Усика была неточной: Чисора не согласен с победой украинца
Британский боксер Дерек Чисора прокомментировал свое поражение от Александра Усика. Он раскритиковал уровень бокса украинца, который он показывал в течение поединка на ринге.
Дерек Чисора дальше продолжает комментировать свое поражение от Усика и преуменьшать заслугу украинца в победе. Боксер из Великобритании считает, что они оба близко были к победе. Об этом рассказал сам британец в интервью YouTube-каналу IFL TV.
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Недотягивает до уровня супертяжей
"Я постоянно находился возле него, больше давил, пробивал везде. Я думаю, что нанес больше ударов Александру. Большая часть его ударов была неточной", – сказал Дерек.
Он считает, что Усик не сможет показать все, на что способен в супертяжелом дивизионе. Удары украинца не несут той мощности, которые должны иметь настоящие супертяжи.
Дереку удавалось уклоняться от силовых ударов Александра. Единственный классный удар в исполнении боксера из Украины, который отметил Дерек был в седьмом раунде. Однако, этот удар не сломил британца, который устоял на ногах.
Усик много двигался по рингу. Моей задачей было наносить в его корпус как можно больше ударов, чтобы уменьшить скорость его перемещения на канвасе. Нужен был нокаут. Я знал, что после 12 раундов судьи не отдадут мне победу,
– заявил побежденный Чисора.
Усик – Чисора: главное после боя
- Дерек Чисора проиграл Усику единогласным решением судей – 117:112, 115:113, 115:113.
- После поражения британец гостеприимно посетил раздевалку украинской команды, чтобы еще раз поздравить Александра с победой и угостить бургерами. Усик прокомментировал такой поступок от Дерека и заявил, что был поражен отношением к нему с британской стороны.
- После этого поединка Александр должен встретиться с Энтони Джошуа – чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Усик – официальный претендент по линии WBO. К слову, Джошуа посетил бой Усика.
- Чисора после поражения уже успел бросить вызов Диллиану Уайту, обозвав его ослом в соцсетях.
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