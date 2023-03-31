Таке рішення після рекомендації Вадима Гутцайта шокувало українських зірок спорту. Вони навіть не знають, що сказати у перші години після такої новини.

До теми Гутцайт заслужив похвальну грамоту від раш**тів, – Зозуля після бойкоту для українських атлетів

Бех-Романчук: Хочеться просто побути наодинці зі своїми думками

Виключенням не стала титулована стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук. Чемпіонка Європи, яка дуже активна у своїх соціальних мережах, вийшла у сторіс, у якому звернулась до своїх підписників.

У відео Бех-Романчук розповіла, що на тлі таких новин про бойкот для українських спортсменів у неї зник настрій та взагалі бажання щось робити. Тому вона візьме декілька годин паузи, аби відійти від цих новин та провести час із собою та своєю сім'єю.

Друзі, усім привіт. Не впевнена, що я сьогодні буду виходити у сторіс. Читаю останні новини спорту і відверто кажучи взагалі немає настрою, взагалі немає бажання щось робити. Хочеться просто побути наодинці зі своїми думками і все. Побачимось трішечки пізніше,

– сказала легкоатлетка.

Нагадаємо, що Бех-Романчук відновила тренувальний процес після травми стопи, якої зазнала на змаганнях у Франції.

Одним із перших свою реакцію на таке рішення уряду залишив футболіст Роман Зозуля.

До цього ще тоді можливий бойкот прокоментували гімнаст Олег Верняєв та фехтувальниця Ольга Харлан. Вони теж виступили проти такого рішення. Така радикальна дія може поставити під сумнів кар'єру багатьох українських спортсменів. Не виключено, що ми втратимо талановитих атлетів та майбутні олімпійські нагороди, які вони здобудуть вже під іншими прапорами.

Ми будемо стежити за тим, як російські спортсмени завойовують медалі, поки наші атлети просто тренуватимуться та чекатимуть змагань, де не буде росіян та білорусів. У наших спортсменів точно буде дуже багато запитань до роботи та позиції Вадима Гутцайта.