В боях под Киевом погиб игрок ровенского регбийного клуба Стельмах

15 марта 2022 , 22:05
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Источник:

фейсбук Александра Третьяка

Обороняя Киев, героически погиб лейтенант Владимир Стельмах. Он был игроком регбийного клуба Ровно.

Владимир Стельмах погиб в бою под Киевом

От рук российского агрессора погиб игрок регбийного клуба Ровно Владимир Стельмах, защищая столицу Украины.

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Лейтенанту Владимиру Стельмаху было 27 лет.

Обстоятельства гибели бойца пока остаются неизвестными.

Потери, которые мы не простим

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким спортсменов и всем украинцам, погибшим от рук рашистских войск.
Автор: Дарина Жданович