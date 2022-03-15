В боях под Киевом погиб игрок ровенского регбийного клуба Стельмах
15 марта 2022 , 22:05Читати новину українською
Источник:фейсбук Александра Третьяка
Обороняя Киев, героически погиб лейтенант Владимир Стельмах. Он был игроком регбийного клуба Ровно.
Владимир Стельмах погиб в бою под Киевом
От рук российского агрессора погиб игрок регбийного клуба Ровно Владимир Стельмах, защищая столицу Украины.
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Лейтенанту Владимиру Стельмаху было 27 лет.
Обстоятельства гибели бойца пока остаются неизвестными.
Потери, которые мы не простим
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