В боях под Киевом погиб игрок ровенского регбийного клуба Стельмах

Обороняя Киев, героически погиб лейтенант Владимир Стельмах. Он был игроком регбийного клуба Ровно.

Владимир Стельмах погиб в бою под Киевом

От рук российского агрессора погиб игрок регбийного клуба Ровно Владимир Стельмах, защищая столицу Украины.

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Лейтенанту Владимиру Стельмаху было 27 лет.

Обстоятельства гибели бойца пока остаются неизвестными.

Потери, которые мы не простим

25 февраля в бою под Киевом погиб 21-летний экс-игрок львовских Карпат Виталий Сапило. Бывший футболист и лейтенант получил звание Героя Украины посмертно.

28 февраля в результате взрыва российской бомбы в Киевской области погибли 25-летний игрок Гостомеля Дмитрий Мартыненко и его мать.

В бою под Харьковом погиб бывший биатлонист юниорской сборной Украины Евгений Малышев.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким спортсменов и всем украинцам, погибшим от рук рашистских войск.