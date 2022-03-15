Володимир Стельмах загинув у бою під Києвом

Від рук російського агресора загинув гравець регбійного клубу Рівне Володимир Стельмах, обороняючи столицю України.

Читайте також Скільки ще потрібно смертей, щоб ви почали діяти, – Стаховський звернувся до НАТО

Лейтенантові Володимирові Стельмаху було 27 років.

Обставини загибелі бійця поки що залишаються невідомими.

Втрати, які ми не пробачимо