Владимир Стельмах погиб в бою под Киевом

От рук российского агрессора погиб игрок регбийного клуба Ровно Владимир Стельмах, защищая столицу Украины.

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Лейтенанту Владимиру Стельмаху было 27 лет.

Обстоятельства гибели бойца пока остаются неизвестными.

Потери, которые мы не простим