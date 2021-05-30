Джошуа збирається вийти і побити Усика
Едді Хірн, промоутер Ентоні, розповів про ставлення британця до поєдинку з українцем. За його словами, Джошуа вважає бій з Усиком хорошим.
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Джошуа думає, що Усик – це хороший бій. Він не виглядає сенсаційно у важкій вазі, але, ймовірно, він стане кращим, коли звикне до ваги й дивізіону. Це дійсно складний і небезпечний поєдинок. Думаю, Джошуа буде нещадний в цьому бою, він любить вчитися і битися з хорошими боксерами,
– сказав Хірн.
Він додав, що Джошуа точно не буде насміхатися над боксом Усика. Натомість, як каже промоутер, Джошуа збирається вийти і побити Усика.
Що відомо про бій
- Поєдинок Усика з Джошуа став можливим після того, як зірвалася зустріч Ентоні з Тайсоном Ф'юрі. Останнього зобов'язали зустрітися з Деонтеєм Уайлдером.
- Зважаючи на те, що Усик офіційний претендент на титул WBO, саме він має стати наступним суперником Джошуа. WBO офіційно санкціонувала їх поєдинок.
- Боксери можуть зустрітися наприкінці літа. Втім, існує ймовірність, що Джошуа відмовиться від титулу, а відтак і бою з Усиком.