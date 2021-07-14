Бой Усика перенесли на другую дату из-за Джошуа

Александр Усик получил шанс провести бой с Энтони Джошуа после того, как у британца сорвался поединок с Тайсоном Фьюри. Оказывается, что Усик и Джошуа могли встретиться летом, но дату боя намеренно сместили.

Бой летом не устроил Джошуа

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, рассказал, что дату боя сместили по просьбе Энтони. Сначала бой Усик – Джошуа планировали провести 14 августа.

К теме В Украине бой Усик – Джошуа покажет только одна платформа

Сначала мы работали над другой датой – 14 августа. Но когда предложили ее Джошуа, то он и его команда сразу же дали понять, что этот вариант их не устраивает,

– сказал Хирн.

Энтони Джошуа заявил, что в течение длительного времени готовился к поединку с Тайсоном Фьюри. Когда у британца сменился соперник, он попросил больше времени на подготовку.

"Энтони сказал: "Послушай, последние 4 или даже 5 месяцев я готовился к бою за звание абсолюта с Тайсоном Фьюри. Во-первых, меня все еще гложет, что бой с Фьюри сорвался. Во-вторых, Усик – это совсем другой оппонент, под которого нужны совсем другие спарринг-партнеры. Поэтому мы отодвинули бой на 7 недель, чтобы дать время Джошуа перезагрузиться и снова вернуться к тренировкам", – рассказал Хирн.

Что известно о бое Джошуа – Усик

В 2019 году Усик сменил весовую категорию. WBO сделала украинца официальным претендентом на титул. После того, как суд вынудил Тайсона Фьюри встретиться с Деонтеем Уайлдером, WBO санкционировала поединок Усик – Джошуа.

В контракте на бой Усик – Джошуа прописан реванш для британского боксера. Реванш состоится, если Джошуа проиграет первый поединок.

Поединок посетят более 60 тысяч зрителей, поэтому организаторы боя ожидают "большую кассу". Однако гонорар будет разделен 80/20 в пользу британца.

Усик и Джошуа должны встретиться 25 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба Тоттенхэм.