Бій влітку не влаштував Джошуа

Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів, що дату бою змістили на прохання Ентоні. Спершу бій Усик – Джошуа планували провести 14 серпня.

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Спершу ми працювали над іншою датою – 14 серпня. Але коли запропонували її Джошуа, то він і його команда відразу ж дали зрозуміти, що цей варіант їх не влаштовує,

– сказав Хірн.

Ентоні Джошуа заявив, що протягом тривалого часу готувався до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Коли у британця змінився суперник, він попросив більше часу на підготовку.

"Ентоні сказав: "Послухай, останні 4 або навіть 5 місяців я готувався до бою за звання абсолюту з Тайсоном Ф'юрі. По-перше, мене все ще гризе, що бій з Ф'юрі зірвався. По-друге, Усик – це зовсім інший опонент, під якого потрібні зовсім інші спаринг-партнери. Тому ми відсунули бій на 7 тижнів, щоб дати час Джошуа перезавантажитися і знову повернутися до тренувань", – розповів Хірн.

Усик і Джошуа мають зустрітися 25 вересня у Лондоні на арені футбольного клубу Тоттенхем.

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