Он получил глубокое рассечение 2 февраля в тренировочном лагере. Это произошло во время спарринга и травма выглядит достаточно серьезной.

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Британцу жаль, что бой будет перенесен

После официального сообщения об отсрочке поединка инцидент лично прокомментировал "Цыганский король". Он извинился перед всеми причастными к организации боя за форс-мажор и заявил, что попытается как можно скорее восстановиться.

Я полностью опустошен после такой долгой подготовки к этому бою, я находился в невероятных кондициях. Мне жаль всех причастных к этому великому событию. Я начну подготовку к новой дате боя, как только заживет глаз. Я могу только попросить прощения перед всеми, включая мою команду, команду Усика,

– говорится в заявлении Фьюри.

Отметим, что пока неизвестно, когда именно состоится поединок.

Важно. Бой за статус первого абсолютного чемпиона мира в хевивейте в эпоху четырех поясов переносится уже не в первый раз. Изначально он должен был состояться 23 декабря 2023 года, но тогда также британец получил повреждение в битве против Фрэнсиса Нганну.