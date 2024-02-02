И это за 15 дней до поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте против Александра Усика. Сначала журналисты сообщили о травме “Цыганского короля”, которую через несколько минут не только подтвердили в промоутерской компании, которая представляет интерес Фьюри, но и показали последствия спарринга на голове Тайсона.

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Что известно о травме Фьюри

На фото видно, что над правым глазом британца есть большое и серьезное рассечение. Тайсону уже наложили швы. Пока неизвестно, сколько времени понадобится Фьюри на восстановление и возобновление тренировочного процесса.

Однако уже точно понятно, что бой против Усика 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) не состоится.

В промоутерской компании прокомментировали травму обладателя пояса WBC. В Queensberry заверили, что лишь после детального медицинского осмотра будет известен срок возвращения Тайсона на ринг. В компании будут работать над новой датой боя за абсолют, которой так давно уже все ждут.

"Эта новость, безусловно, огромное разочарование после работы, которая была проделана многими людьми, чтобы наконец донести это историческое событие до мира. После того, как врачи оценят состояние глаза Тайсона, мы будем иметь лучшее представление о том, сколько времени ему понадобится на восстановление", – говорится в заявлении.

Как только это станет известно, мы будем усердно работать со всеми заинтересованными сторонами и Королевством Саудовской Аравии, чтобы перенести этот бой как можно скорее, и, конечно, будем держать всех в курсе событий,

– добавили в компании.



Травма Тайсона Фьюри / Фото промоутерской компании Queensberry