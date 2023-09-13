В ночь с 26 на 27 августа Александр Усик защитил пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Украинский боксер джебом в голову нокаутировал в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа.

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Хргович готов сразиться с Усиком

В том же месяце свою победу добыл и Филип Хргович, он одолел Демси Маккина и стал обязательным претендентом на титул IBF в тяжелом весе.

Хорватский боксер прокомментировал возможное сражение против украинского чемпиона Александра Усика и призвал его выйти в ринг, чтобы определить сильнейшего.

Я не могу расслабиться в отпуске, потому что знаю, что я следующий в очереди. Я думаю об этом каждый день. У Фьюри назначен бой против Нганну, он недоступен, поэтому Усик должен подраться с обязательным претендентом, и я следующий в очереди. Я давным-давно заслужил этот шанс, я долго жду, поэтому я готов сразиться. Они должны соблюдать правила, и в следующем бою Усик должен подраться со мной,

– сказал Хргович.

Ранее сообщалось, что саудовский промоутер встретился с Усиком и Фьюри и заинтриговал хорошими новостями Поэтому, возможно, хорватскому претенденту все же придется подождать своего шанса.

Справка. 31-летний Филип Хргович на профессиональном уровне провел 16 поединков, одержав все победы, 13 из которых нокаутом. На счету Усика также 100-процентный показатель – 21 победа (14 нокаутом).