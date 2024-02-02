Під час одного зі спарингів Тайсон Ф'юрі отримав серйозне розсічення над правим оком. Медикам довелось навіть накласти шви. У промоутерській компанії британця показали наслідки травми, через яку бій проти Олександра Усика перенесено на іншу дату.

До теми Бій Усик – Ф'юрі перенесено: промоутери "Циганського короля" підтвердили неприємну травму

У команді українця вже шукають варіанти

"Циганський король" не встигне підготуватись до 17 лютого (дата, на коли був запланований бій). Наразі взагалі відомо лише про розсічення британця. Невідомо, наскільки серйозною є травма на голові володаря пояса WBC, який вже перепросив в Усика.

Лише після детального огляду медиків і їх вироку буде відомо, скільки часу піде на відновлення боксера із Великої Британії. У цей момент український боксер якраз спарингував на ринзі.

Промоутер українця Олександр Красюк прокоментував травму Ф'юрі та розповів, як у тренувальному таборі відреагувала на шокуючу новину.

Новина – так собі. Але в боксі таке буває. Сергій Лапін класну ідею подав – бій з Хрговичем. Зараз над нею всі працюють,

– відповів представник Усика.

Як бачимо, у команді українського чемпіона світу не пригнічуються, а готові провести бій проти іншого суперника. Промоутер заговорив про Філіпа Хрговича, який є обовʼязковим претендентом на пояс IBF.

Цікаво, що у вересні 2023-го року хорват звертався до Усика та закликав його до поєдинку.