Одним из титулов, который будет на кону, является чемпионский пояс по версии IBF. Им владеет украинский боксер, а обязательным претендентом является Филипп Хргович.

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Хргович считает Усика фаворитом

Непобедимый хорватский боксер завоевал этот статус, победив австралийца Демси Маккена. После того сражения он сразу заявил о готовности сражаться с Александром Усиком за титул, однако пока этого не произошло из-за предстоящего суперфайта украинца против Тайсона Фьюри.

Хорват поделился своими мыслями по поводу боя за абсолют и дал прогноз на него. Он считает фаворитом Александра Усика, но предостерег его не делать выводов по поединку британца с Фрэнсисом Нганну.

Я всегда видел Усика как более разностороннего бойца. Он техничен, силен и стабильно хорошо подготовлен. Хотя недавнее выступление Фьюри может свидетельствовать о спаде, я считаю, что это связано с отсутствием мотивации. Мотивация бойца может кардинально отразиться на его результатах. Однако я отдаю свой голос Усику в этом поединке, хотя на самом деле может победить каждый,

– сказал Хргович.

Напомним, что Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии.

Справка. Свой следующий поединок Филипп Хргович проведет 23 декабря в рамках вечера бокса, где свои бои также будут проводить Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа. Соперником хорватского боксера будет Марк де Мори