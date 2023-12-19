Одним із титулів, який буде на кону, є чемпіонський пояс за версією IBF. Ним володіє наразі український боксер, а обов'язковим претендентом є Філіп Хргович.

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Хргович вважає Усика фаворитом

Непереможний хорватський боксер здобув цей статус, перемігши австралійця Демсі Маккена. Після тієї битви він одразу заявив про готовність битися з Олександром Усиком за титул, проте поки цього не сталося через майбутній суперфайт українця проти Тайсона Ф'юрі.

Хорват поділився своїми думками стосовно бою за абсолют та дав прогноз на нього. Він вважає фаворитом Олександра Усика, але застеріг його не робити висновків по поєдинку британця з Френсісом Нганну.

Я завжди бачив Усика як більш різнобічного бійця. Він технічний, сильний та стабільно добре підготовлений. Хоча нещодавній виступ Ф'юрі може свідчити про спад, я вважаю, що це пов'язане з відсутністю мотивації. Мотивація бійця може кардинально позначитися на його результатах. Однак я віддаю свій голос Усику в цьому поєдинку, хоча насправді може перемогти кожен,

– сказав Хргович.

Нагадаємо, що Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року у столиці Саудівської Аравії.

Довідка. Свій наступний поєдинок Філіп Хргович проведе 23 грудня в рамках вечора боксу, де свої бої також проводитимуть Деонтей Вайлдер та Ентоні Джошуа. Суперником хорватського боксера буде Марк де Морі