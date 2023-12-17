Отец Фьюри, в частности, раскритиковал подготовку сына. Он сравнил его тренировочный лагерь с цирком.

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Отец Фьюри раскритиковал сына и похвалил Усика

"Я никогда не говорил, что мой сын на спаде, потому что это не так. Это люди вокруг него, которые не так много достигают. Его подготовка находится в упадке, а его лагерь еще больше приходит в упадок. Это не лагерь, это цирк. Я был шокирован тем, что увидел.

Я понял, что он был неправ, когда увидел его, выйдя из самолета. Я его не видел, я был в лагере с Томми", – отметил Фьюри-старший.

Джон не скрывает своей обеспокоенности перед поединком сына с Усиком. Он озабочен тем, что Тайсон может проиграть.

Потому что Усик делает это – пот, кровь, дерьмо и слезы. Вокруг него дисциплинированные, профессиональные и замечательные люди, а у Тайсона этого, на мой взгляд, нет. Абсолютно (обеспокоен, что Тайсон может проиграть), если он не внесет никаких корректировок, это может произойти,

– добавил он.

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