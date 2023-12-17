Отец Фьюри, в частности, раскритиковал подготовку сына. Он сравнил его тренировочный лагерь с цирком.
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Отец Фьюри раскритиковал сына и похвалил Усика
"Я никогда не говорил, что мой сын на спаде, потому что это не так. Это люди вокруг него, которые не так много достигают. Его подготовка находится в упадке, а его лагерь еще больше приходит в упадок. Это не лагерь, это цирк. Я был шокирован тем, что увидел.
Я понял, что он был неправ, когда увидел его, выйдя из самолета. Я его не видел, я был в лагере с Томми", – отметил Фьюри-старший.
Джон не скрывает своей обеспокоенности перед поединком сына с Усиком. Он озабочен тем, что Тайсон может проиграть.
Потому что Усик делает это – пот, кровь, дерьмо и слезы. Вокруг него дисциплинированные, профессиональные и замечательные люди, а у Тайсона этого, на мой взгляд, нет. Абсолютно (обеспокоен, что Тайсон может проиграть), если он не внесет никаких корректировок, это может произойти,
– добавил он.
Усик – Фьюри: когда состоится бой
- Бой Усик-Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии.
- Недавно один из представителей окружения Усика рассказал о особенности подготовки к поединку. Он заявил, что большое количество боксеров хотят поспаринговать с Усиком в преддверии главного боя. Там отметили, что их уже удалось отобрать. .
- Отмечается, что все спарринг-партнеры объединяют физические характеристики, похожие на Тайсона Фьюри. Отбор партнеров для украинца, которые присоединятся к тренировочному лагерю, все еще открыт.
- Тем временем "Цыганский король" наслаждается отпуском в Саудовской Аравии.