Второй год не утихают разговоры о "Бое века" в королевском дивизионе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Однако кроме разговоров дело дальше не продвигается.

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В голове Фьюри только деньги

Во время общения с экс-звездой Манчестер Юнайтед Рио Фердинандом Тайсон Фьюри рассказал, почему бой за абсолют с Александром Усиком не состоялся. "Жадное пузо" в очередной раз обвинил обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в срыве переговоров. Конечно, своей вины британец не признает. Однако если предлагаемые условия удовлетворят финансовые аппетиты Фьюри, то он согласится на бой.

"Болельщики этого хотят, и если будут деньги, то мы это сделаем.

Почему бы я хотел бороться с Усиком за копейки? У него ноль индивидуальности, он безобразен с щелью в зубах, и он вдвое меньше меня. Выходит, что это все ради его выгоды, а я ничего не получу, не правда ли?

Если я одержу победу, то все скажут: "Ну хорошо, что он победил средневеса". Если он победит меня, тогда он победит легендарного Тайсона Фьюри, и это без денег.

И дело не только в этом, ему предложили бой на "Уэмбли" в апреле, а он не принял его, сбежал, потому что хотел больше денег", – заявил Фьюри.

"Цыганский король" продолжает настаивать, что его один пояс WBC стоит больше, чем титулы Усика.

"Я предложил ему 30% большой суммы, а они сказали, что нет, они хотят больше.

Какими заслугами вы заслуживаете большего? Я суперзвезда, а ты никто… И если бой все-таки состоится, без проблем я нокаутирую его", – сказал Фьюри.

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