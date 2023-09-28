Другий рік не вщухають розмови про "Бій століття" в королівському дивізіоні між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Проте окрім балачок справа далі не просувається.

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В голові Ф’юрі лише гроші

Під час спілкування з ексзіркою Манчестер Юнайтед Ріо Фердінандом Тайсон Ф’юрі розповів, чому бій за абсолют з Олександром Усиком не відбувся. "Жадібне пузо" вчергове звинуватив володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF у зриві перемовин. Звісно, що своєї провини британець не визнає. Однак, якщо запропоновані умови задовольнять фінансові апетити Ф’юрі, то він погодиться на бій.

"Уболівальники цього хочуть, і якщо будуть гроші, то ми це зробимо.

Чому б я мав хотіти битися з Усиком за копійки? У нього нуль індивідуальності, він потворна с***а із щілиною в зубах, і він вдвічі менший за мене. Виходить, що це все заради його вигоди, а я нічого не отримаю, чи не так?

Якщо я переможу його, то всі скажуть: "Ну добре, що він переміг середньоваговика". Якщо він переможе мене, то він переможе легендарного Тайсона Ф’юрі, і це без грошей.

І справа не тільки в цьому, йому запропонували бій на "Вемблі" у квітні, а він не прийняв його, втік, бо хотів більше грошей", – заявив Ф’юрі.

"Циганський король" продовжує наполягати, що його один пояс WBC вартує більше, ніж титули Усика.

"Я запропонував йому 30% від великої суми, а вони сказали, що ні, вони хочуть більше.

Якими заслугами ви заслуговуєте на більше? Я суперзірка, а ти ніхто… І якщо бій все-таки відбудеться, без проблем я нокаутую його", – сказав Ф’юрі.

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