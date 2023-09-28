Эпатажный британец Тайсон Фьюри недавно заявил, что его карьера в боксе завершена. А это значит, что "Цыганского короля" больше не интересует абсолютное чемпионство. Однако отец Фьюри опроверг заявления своего ветреного сына.
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Отец Фьюри: Тайсон – боец, готовый на все ради бизнеса
Джон Фьюри рассказал, что настроение Тайсона очень изменчиво. Если "Жадному пузу" предложат солидный гонорар, то он сразу забудет свои предыдущие слова.
Любой, кто поверит хоть одному слову, сказанному Тайсоном в этот день, будет глупее меня. Он меняется с погодой. Он не заинтересован в 10:00, а в 11:00 он заинтересован. Как вы можете воспринимать его серьезно? Тайсон – боец, если это имеет смысл для бизнеса, то он готов на все,
– рассказал Джон Фьюри.
Эпопея с боем за абсолютное чемпионство
- Напомним, что в начале года представители Усика и Фьюри вели переговоры по организации боя за абсолют. Уже была определена дата и место проведения поединка. Украинский боксер даже согласился на 30 процентов от гонорара. Однако из-за новых прихотей "Жадного пуза" лопнуло терпение даже у Александра Усика. Исторический поединок за четыре титула в тяжелом весе был отменен.
- Сейчас "Цыганский король" проведет бой против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Ожидается, что в следующем поединке Фьюри все же встретится с Усиком. Предварительная дата – начало следующего года.