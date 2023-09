Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі остаточно з'їхав з глузду. Інакше як пояснити його нові умови щодо бою з Олександром Усиком. Очевидно Світовій боксерській раді доведеться змінювати правила поєдинку заради дивакуватого Ф'юрі.

Що ж запропонував "Циганський король"?

У черговій серії шоу At Home With The Furys від Netflix Ф'юрі оголосив свої умови проведення поєдинку з Усиком. На думку британця, українець не рівня йому, а тому потрібно додати правило WWE, щоб урівняти шанси. В такому випадку величний "Циганський король" буде протистояти двом боксерам – Олександру Усику та Ентоні Джошуа. Ось тоді Тайсон погодиться вийти на ринг. В іншому випадку йому не цікаві такі слабкі суперники.

"Ну що мені принесе перемога над Усиком? Хто він, взагалі такий? Дати бій Усику — це навіть не те саме, що кинути кісточку бродячому собаці. Це як взяти мандрівного собаку до себе додому. Усі чекають, що я йому наваляю. Це зрозуміло. Цей чувак – середньоваговик. Він менший за мене. Якби він мене побив, то був би шок.

Ні, чорт забирай! Цьому не бути! Думаю, було б набагато краще, якби Усик вийшов на ринг проти мене разом з Ентоні Джошуа. Ну щоб вони билися командою. Як у WWE. Щоб могли передавати один одному естафету або змінюватися через раунд. Я б все одно надірвав їм д*пи. Оскільки вони обидва – не рівня мені", – заявив Ф'юрі.