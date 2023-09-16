Это резко противоречит заявлениям Фьюри: Арум назвал две даты боя Усика с "Жадным пузом"

Влиятельный руководитель Top Rank Боб Арум не сомневается, что Тайсон Фьюри в следующем поединке встретится с Александром Усиком. Этот бой должен определить настоящего короля хевивейта.

"Цыганский король" потерял интерес к бою за абсолют с Александром Усиком. По крайней мере, об этом говорят последние заявления скандального боксера. Однако промоутер Фьюри Боб Арум настроен более оптимистично по поводу предполагаемого поединка.

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Арум: Бой может состояться в декабре

Во время общения с представителями медиа 91-летний глава Top Rank излучал уверенность. По мнению Арума, долгожданный бой Усик – Фьюри обязательно состоится. Более того, мегафайт может быть проведен даже в этом году.

"Этот бой будет несложно организовать. Я знаю команду Усика, они хорошие люди. Его менеджер и промоутер – отличные люди. Сам Усик – потрясающий парень. Я думаю, что он хочет этого боя. Думаю, что этот поединок состоится, и надеюсь, это произойдет как можно быстрее.

Вероятно, они сразятся в начале следующего года, но бой также может состояться в декабре. Я хотел бы увидеть поединок Фьюри против Усика.

Я думаю, что как только Тайсон подерется с Александром и победит его, то после этого он совершит круг почета, проведет, возможно, еще два боя, а затем позволит захватить власть молодым ребятам", – рассказал Арум.

Таким образом, Арум в очередной раз доказал, что заявления Фьюри не достойны внимания. "Цыганский король" скандальными речами пытается задеть соперников и развлекать публику. А может быть, "Жадное пузо" просто набивает себе цену.