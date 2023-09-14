Президент Мирового боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поддержал идею проведения боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Достойно внимания Просыпается с мыслью о бое: хорватский боксер призвал Усика соблюдать правила.

"Ну, он не сражается с Александром Усиком, потому что он не был готов в декабре прошлого года. Затем они не смогли этого сделать в марте, а потом их пути разошлись. Энтони Джошуа – то же самое, поэтому не вините Тайсона Ф' юри. Он был там и был готов", – встал в защиту британца Маурисио Сулейман.

Глава WBC возразил слухи о том, что Тайсона Фьюри могут лишить чемпионского пояса. Ведь вместо проведения его защиты, британский боксер решил поучаствовать в выставочном бою против бойца UFC Фрэнсиса Нганну. Все потому, что пока у британца нет обязательного претендента на бой за чемпионский титул.

Причина в том, что в WBC назначили бой Деонтея Уайлдера против Энди Руиса. И победитель этого боя стал бы обязательным претендентом на бой против Тайсон Фьюри. Но Уайлдер и Руис так и не смогли договориться о бое, так что он не состоялся. Следовательно, и обязательного претендента для Фьюри пока нет.

Читайте также Удар по самолюбию дерзкого Фьюри: "Железный Майк" готовит к бою Нганну

При этом Фьюри в последний раз проводил бой против обязательного претендента еще в апреле 2022 года – победил на "Уэмбли" Диллиана Уайта техническим нокаутом в шестом раунде. После этого 3 декабря 2022 года провел бой против Дерека Чисоры. Однако это сражение вызвало шквал негативных комментариев, ведь Чисора явно "не тянул" уровень для чемпионского боя. Многие болельщики сошлись во мнении, что это был бой, который дал возможность обоим боксерам заработать деньги.

Сейчас в WBC тоже не будут спешить давить на Фьюри из-за его боя против Нганну. Но все скоро может измениться. Маурисио Сулейман заявил, что он хотел бы увидеть бой Усика против Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

"Фьюри – лучший тяжеловес, несомненно. Мы хотели бы увидеть Фьюри против Усика, поэтому мы не будем вмешиваться в планы провести большой поединок за все пояса. Поэтому не спешим искать обязательного претендента", – заявил Маурисио Сулейман.

Он также отметил, что дальнейшая судьба боя за чемпионский пояс WBC определится на конвенции, которую Всемирный боксерский совет проведет с 12 по 17 ноября. Именно там и может быть принято решение о чемпионском бое за титул WBC в тяжелом весе.