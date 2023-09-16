"Циганський король" втратив інтерес до бою за абсолют з Олександром Усиком. Принаймні про це говорять останні заяви скандального боксера. Проте промоутер Ф'юрі Боб Арум налаштований більш оптимістично стосовно ймовірного поєдинку.

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Арум: Бій може відбутися в грудні

Під час спілкування з представниками медіа 91-річний глава Top Rank випромінював саму впевненість. На думку Арума, довгоочікуваний бій Усик – Ф'юрі обов'язково відбудеться. Ба більше, мегафайт може бути проведений навіть в цьому році.

"Цей бій буде нескладно організувати. Я знаю команду Усика, вони хороші люди. Його менеджер і промоутер – чудові люди. Сам Усик – приголомшливий хлопець. Я думаю, що він хоче цього бою. Думаю, що цей поєдинок відбудеться, і сподіваюся, це станеться якнайшвидше.

Ймовірно, вони поб’ються на початку наступного року, але бій також може відбутися у грудні. Я хотів би побачити поєдинок Ф’юрі проти Усика.

Я думаю, що як тільки Тайсон поб’ється з Олександром і переможе його, то після цього він зробить коло пошани, проведе, можливо, ще два бої, а потім дозволить захопити владу молодим хлопцям", – розповів Арум.

Таким чином, Арум вчергове довів, що заяви Ф'юрі не варті уваги. "Циганський король" скандальними промовами намагається зачепити суперників та розважати публіку. А можливо, "Жадібне пузо" просто набиває собі ціну.

Нагадаємо, що 28 жовтня чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі проведе бій проти зірки ММА Френсіса Нганну. "Циганський король" не буде виставляти на поєдинок свій чемпіонський пояс. Натомість організатори придумали новий титул для переможця двобою.