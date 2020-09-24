Український боксер Олександр Усик – претендент на титул WBO, яким володіє британець Ентоні Джошуа. Команда Усика прийняла відтермінування поєдинку з Джошуа, чим британець скористався. Попри це Джошуа не спішить давати бій непереможному українцю.

Едді Хірн, промоутер британського боксера, розповів, що має статися для того, аби чемпіон WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Джошуа дав бій Усику. Про це повідомляє Boxingnews24.

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Уже 31-го жовтня Усик проведе бій проти Дерека Чісори. Якщо українець здобуде перемогу, то його наступний поєдинок повинен бути за титул WBO.

Команді Усика байдуже, хто буде суперником, адже Джошуа може втратити пояс у своєму наступному поєдинку.

Британець до кінця 2020 року повинен провести захист титулу IBF проти Кубрата Пулєва.

Джошуа можуть позбавити титулу WBO

Якщо 30-річний Джошуа вдруге відмовиться від поєдинку з Усиком, то WBO може забрати в нього титул та оголосити його вакантним.

Якщо Джошуа доведеться звільнити пояс, то я скажу Усику і ми спробуємо знайти рішення. Ми будемо тримати його в курсі всієї ситуації, але спочатку він повинен перемогти Чісору,

– сказав Хірн.

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Хірн заявив, що Джошуа найбільше пране провести бій проти Тайсона Ф'юрі та визначити найсильнішого боксера світу.

"Він хоче бути супертяжем номер один у світі. Єдиний спосіб визначити, хто найкращий супертяж – бій Джошуа і Ф'юрі", – заявив Хірн.

Чи відбудеться бій Усик – Джошуа

Едді Хірн назвав дві умови, які дозволять Олександру Усику зустрітися з Джошуа. Зі слів промоутера стає зрозуміло, що українець не може вплинути на ситуацію.

Якщо Ф'юрі отримає травму, або переговори зірвуться, або з якоїсь іншої причини їх бій не відбудеться, то Джошуа буде битися з Усиком, якщо той переможе Чісору,

– сказав Хірн в інтерв'ю Boxing Social.

Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі підписали контракт на два поєдинки у 2021 році. Боксери повинні вперше зустрітися навесні або влітку, а другий бій відбудеться наприкінці року.