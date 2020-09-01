Непобедимый украинский боксер Александр Усик занял твердую позицию относительно своего статуса обязательного претендента на титул WBO. Команда украинца требует бой за чемпионский пояс после поединка с Дереком Чисорой.

Александр Красюк, промоутер Усика, напомнил, что украинец согласился подождать бой с Джошуа. В частности, Энтони получил возможность сначала встретиться с Пулевым. Об этом сообщает Sky Sports.

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Усик согласился позволить Джошуа сражаться против Пулева, а победитель встретится с ним. И это утверждение все еще актуально,

– сказал Красюк.

План Усика

Красюк рассказал о планах Усика. В частности, первоочередной задачей украинца является победа над Дереком Чисорой. Бой должен состояться 31 октября.

Далее команда украинца хочет заставить Джошуа соблюдать правила WBO или освободить титул.

В итоге Усик стремится победить Джошуа или любого другого чемпиона или претендента WBO и стать чемпионом в супертяжелом весе.

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Путь Усика к титулу