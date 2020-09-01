Бой с Джошуа или титул WBO: Усик поставил ультиматум чемпиону мира
Непобедимый украинский боксер Александр Усик занял твердую позицию относительно своего статуса обязательного претендента на титул WBO. Команда украинца требует бой за чемпионский пояс после поединка с Дереком Чисорой.
Александр Красюк, промоутер Усика, напомнил, что украинец согласился подождать бой с Джошуа. В частности, Энтони получил возможность сначала встретиться с Пулевым. Об этом сообщает Sky Sports.
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Усик согласился позволить Джошуа сражаться против Пулева, а победитель встретится с ним. И это утверждение все еще актуально,
– сказал Красюк.
План Усика
Красюк рассказал о планах Усика. В частности, первоочередной задачей украинца является победа над Дереком Чисорой. Бой должен состояться 31 октября.
Далее команда украинца хочет заставить Джошуа соблюдать правила WBO или освободить титул.
В итоге Усик стремится победить Джошуа или любого другого чемпиона или претендента WBO и стать чемпионом в супертяжелом весе.
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Путь Усика к титулу
- Украинский боксер начал профессиональную боксерскую карьеру в первом тяжелом весе. Там Александр выиграл все 16 поединков.
- В рамках этого веса Усик стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира, выиграв все титулы.
- После этого Александр отказался от титулов и перешел в супертяжелый вес. 12 октября Усик дебютировал в хэвивейте, одолев Чазза Уизерспуна.
- Усик стремится стать чемпионом в хэвивейте, чтобы сравниться с Дэвидом Хэем и Эвандером Холифилдом. Оба становились чемпионами мира в крузервейте и хэвивейта.