Джеймс Али Башир принял предложение Даниэля Дюбуа и раскрыл все секреты Александра Усика, с которым когда-то работал. Американский тренер не оставляет шансов украинцу в поединке с его новым подопечным.

По теме Дюбуа угрожает "поломать" Усика и отправить в нокаут: реакция букмекеров на такую дерзость

Башир: Дюбуа лишит Усика страданий на старте поединка

Али Башир в свое время также работал с Владимиром Кличко и Ленноксом Льюисом. По его мнению, Дюбуа владеет силой удара легендарных панчеров.

Дело в том, что мне есть с кем сравнивать. Я работал с такими панчерами, как Леннокс Льюис и Владимир Кличко. И ударная мощь Дюбуа на этом уровне. Он молод, ему еще есть чему учиться. Но он уже в топе, уже соперничает с лучшими. Ударная мощь позволяет ему конкурировать с сильнейшими. Говорю вам, это действительно нереальная мощь. Так что не списывайте парня со счетов,

– заявил Али Башир.

Кроме того, экс-тренер Усика сделал прогноз на поединок во Вроцлаве. Башир считает, что Усик не дотянит до последних раундов.

Мы хотим избавить Усика от страданий уже на старте боя – до 6-го или 7-го раундов. Ударная мощь Даниэля сделает разницу в этом противостоянии. Молодость – его козырь. Но это это тяжелый бой и рискованный. Причем для обоих,

– рассказал Башир.

Напомним, Даниэль Дюбуа попытается отобрать чемпионские титулы у Александра Усика в субботу, 26 августа. Боксеры уже провели финальную пресс-конференцию и битву взглядов. Украинский чемпион получил ценный презент от бойцов ВСУ, которых посещал на фронте.