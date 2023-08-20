Американский тренер Джеймс Али Башир в течение четырех лет работал с Александром Усиком. Однако в один момент сотрудничество с известным специалистом было прекращено. Возможно, этим можно объяснить поступок Али Башира.

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Сдал Усика с потрохами

Бывший тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе сообщил, что решил помочь Даниэлю Дюбуа подготовиться к бою с Усиком.

"Мы с Усиком жили вместе три года, поэтому я обладаю большими знаниями о нем. Я понимаю работу Александра Усика.

Пусть он меня и отпустил, но его природа не изменится. Это самое главное, что я узнал о нем. Профессионалы – такие, какие есть. Он профессионал и я профессионал. Усик не воспользовался моими услугами, а Даниэль решил ими пользоваться. Мои знания об Усике остались, они не исчезнут из-за того, что я перестал с ним работать.

У меня была квартира в Украине, Киеве. Я жил в Украине и каждый день ходил в зал. Большую часть времени в течение трех лет мы проводили вместе по шесть часов в день. Мы вместе ездили на разные бои в Украине. Усик понимает, кем я был, и понимает, кем был он", – рассказал Башир.

Помогут ли советы американского тренера британцу, узнаем уже совсем скоро. Отметим, что Джеймс Али Башир в свое время также тренировал еще двух украинских боксеров: легендарного Владимира Кличко и Владислава Сиренко.

Важно! Поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится 26 августа на стадионе Tarczyński Arena в польском Вроцлаве. На кону поединка будут все пояса украинского чемпиона.