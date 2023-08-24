Боксер Александр Усик провел завершающую пресс-конференцию накануне боя с Даниэлем Дюбуа. Украинец в поединке с британцем будет защищать чемпионский пояс WBA.

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После мероприятия промоутер украинца Александр Красюк представил Усику ценный подарок. Бойцы ВСУ презентовали для Александра уникальную икону Богоматери.

Она была написана мастером Александром Клименко на деревянной доске из ящика для боеприпасов, который защитники Украины передали из-под Бахмута. Подарок передали военные, к которым несколько недель назад Усик наведался на фронт в пограничный пункт "Вовкулаки".

Видео с пресс-конференции Усика и Дюбуа:

Бойцы таким образом отблагодарили Александра за постоянную поддержку в борьбе за независимость Украины. Напомним, что поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

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Александр является пока непобедимым боксером. Украинец выиграл все 20 поединков на профессиональном уровне. В свою очередь, Дюбуа также провел 20 встреч, но одну из них проиграл.