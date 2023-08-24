Только два дня осталось до мегашоу в польском Вроцлаве. Главным событием вечера бокса станет поединок чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа.

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В преддверии боя боксеры провели финальную пресс-конференцию. После завершения общения с представителями медиа состоялось традиционная битва взглядов. Дюбуа снова немного неуверенно чувствовал себя перед титулованным украинцем. А когда после обязательной процедуры зрители в зале начали скандировать "Усик-Усик", то вообще сник.

Дуэль взглядов Усик – Дюбуа: смотрите видео

Важно! Поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится 26 августа на стадионе Tarczyński Arena во Вроцлаве. Украинские болельщики смогут наблюдать за вечером бокса во время трансляции на Megogo. Кроме того, наш сайт будет вести текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа.