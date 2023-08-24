Джеймс Алі Башир прийняв пропозицію Даніеля Дюбуа та розкрив усі секрети Олександра Усика, з яким колись працював. Американський тренер не залишає шансів українцю в поєдинку з його новим підопічним.

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Башир: Дюбуа позбавить Усика страждань на старті поєдинку

Алі Башир свого часу також працював з Володимиром Кличком та Ленноксом Льюїсом. На його думку, Дюбуа володіє силою удару легендарних панчерів.

Річ у тім, що мені є з ким порівнювати. Я працював з такими панчерами як Леннокс Льюїс та Володимир Кличко. І ударна міць Дюбуа на цьому рівні. Він молодий, йому ще є чого вчитися. Але він уже в топі, вже змагається з найкращими. Ударна міць дозволяє йому конкурувати із найсильнішими. Кажу вам, це справді нереальна міць. Тож не списуйте хлопця з рахунків,

– заявив Алі Башир.

Крім того, екстренер Усика зробив прогноз на поєдинок у Вроцлаві. Башир вважає, що Усик не дотягне до останніх раундів.

Ми хочемо позбавити Усика від страждань вже на старті бою – до 6-го чи 7-го раундів. Ударна міць Даніела зробить різницю у цьому протистоянні. Молодість – його козир. Але це важкий бій та ризикований. Причому для обох,

– розповів Башир.

Нагадаємо, Даніель Дюбуа спробує відібрати чемпіонські титули в Олександра Усика у суботу, 26 серпня. Боксери вже провели фінальну пресконференцію та битву поглядів. Український чемпіон отримав цінний презент від бійців ЗСУ, яких відвідував на фронті.