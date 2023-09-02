Украинский боксер Александр Усик в бою с Даниэлем Дюбуа защитил чемпионские титулы, нокаутировав соперника в 9-м раунде. Однако "запребриком" оказалось этого мало и они по своему усмотрению лишили украинца чемпионских титулов, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Российские фейкоробы

"Усика лишили чемпионского пояса" – именно с таким названием вышел материал на одном из российских ресурсов. Заголовок красноречиво свидетельствовал, что у Усика после боя отобрали чемпионские титулы. Автор статьи в лучших традициях российских фейкоробов смешал все вместе: запрещенный удар Дюбуа, апелляцию промоутеров британского боксера. Более того, в террористической федерации даже знают решение, которое примет Всемирная боксерская ассоциация (WBA) по итогам аппеляции.

Россияне отобрали пояса у Усика / скриншот с русского сайта

Напомним, что победа Александра Усика над Даниэлем Дюбуа вызвала изрядную детонацию в стране-агрессорке. В лучших традициях пропагандиста Соловьева эксперты наперебой требовали дисквалификации украинца из-за запрещенного удара Дюбуа.

Интересно, что российские нарративы поддержал и скандальный Иван Редкач. Это и неудивительно, учитывая предыдущие пророссийские тезисы родившегося в Украине боксера.

Важно! Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала удар Дюбуа запрещенным, назвав действия рефери правильными. Александр Усик защитил чемпионские титулы и ожидает объявление следующего соперника.