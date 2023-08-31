Александр Усик нокаутировал претендента на титулы в 9 раунде. Решающим стал джеб в голову, после которого рефери остановил бой и зафиксировал 21-ю победу в карьере украинского чемпиона.

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Скандальный момент в пятом раунде

Однако перед этим был эпизод, с которого раздули представители Дюбуа и его сторонники большой скандал. Британец нанес запрещенный удар, после которого Усик оказался на настиле. Судья дал украинцу время на восстановление, а сторона Дюбуа считает, что там должен быть нокдаун, который мог превратиться в нокаут.

Это событие прокомментировали все, кому не лень. Усика обвиняли во лжи и называли наркоманом, рефери подозревали в "домашнем" судействе, а Дерек Чисора вообще увидел в таком решении проявление расизма.

Не обошел вниманием такое событие и российский бывший чемпион в тяжелом весе Григорий Дрозд. Представитель "запоребрика" выдал типичную аналитику, которой всегда пользуются российские пропагандисты. Он в одной фразе сам себе противоречил, после чего логическая цепочка для нормального человека теряется, но это уже совсем не удивляет. пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ

В резинку бить нельзя, но это ситуация абсолютно рабочая, это было не нарушение. То, что он скорчился, это, наверное, было зря. Нужно было быть строже. Если Усик не хотел боксировать, его нужно было дисквалифицировать, и все,

– заявил россиянин.

Было нарушение, но Усика нужно дисквалифицировать. Л – Логика.

Отметим, что после боя боксерские организации WBC да WBA признали, что рефери принял единственное верное решение. Также есть фото, которое безоговорочно подтверждает это.



Запретный удар Дюбуа / скриншот с трансляции

Интересно. После боя Александр Усик высказался по поводу своего будущего соперника. Он заявил, что хочет сразиться с Фьюри, но пока планирует отдохнуть от бокса и мечтает о дебюте в профессиональном футболе.