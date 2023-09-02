Український боксер Олександр Усик у бою з Даніелем Дюбуа захистив чемпіонські титули, нокаутувавши суперника в 9-му раунді. Проте "запорєбріком" виявилося цього замало і вони на свій розсуд позбавили українця чемпіонських титулів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Російські фейкороби

"Усика позбавили чемпіонського поясу" – саме з таким заголовком вийшов матеріал на одному з російських ресурсів. Заголовок красномовно свідчив, що в Усика після бою відібрали чемпіонські титули. Автор статті в кращих традиціях російських фейкоробів змішав все до купи: заборонений удар Дюбуа, апеляцію промоутерів британського боксера. Ба більше, в терористичній федерації навіть знають рішення, яке прийме Світова боксерська асоціація (WBA) за підсумками апеляції.

Росіяни відібрали пояси в Усика / скриншот з російського сайту

Нагадаємо, що перемога Олександра Усика над Даніелем Дюбуа викликала неабияку детонацію в країні-агресорці. У кращих традиціях пропагандиста Соловйова експерти наперебій вимагали дискваліфікації українця через заборонений удар Дюбуа.

Цікаво, що російські наративи підтримав і скандальний Іван Редкач. Цей й не дивно, враховуючи попередні проросійські тези боксера, який народився в Україні.

Важливо! Всесвітня боксерська асоціація (WBA) визнала удар Дюбуа забороненим, назвавши дії рефері правильними. Олександр Усик захистив чемпіонські титули та очікує оголошення наступного суперника.