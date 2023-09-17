Несмотря на заявления WBC да WBA, что удар Даниэля Дюбуа был нелегальным, до сих пор находятся сторонники другого мнения. Они считают, что рефери засудил британца в бою, где Александр Усик одержал победу технический нокаут в девятом раунде.

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Намек на симуляцию

К их лагерю добавился и знаменитый американский тренер Джефф Мейвезер. Он заявил, что удар Дюбуа не выглядел грязно, поэтому рефери должен был начинать отсчет.

Этот удар вообще не выглядел как удар ниже пояса. Не знаю, смог ли Александр Усик продолжить бой, если бы рефери начал считать. Все равно не казалось, что Усику было так больно.



Тот самый удар Дюбуа / скриншот с трансляции

Отметим. Команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя и ждет реванша.

Такой сценарий очень маловероятен поэтому следующий свой поединок чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик может провести либо с обязательным претендентом по линии IBF Филиппом Хрговичем, либо за абсолюта с Тайсоном Фьюри. Британец до сих пор валяет дурака, но саудовский промоутер намекнул, что хорошие новости могут скоро появиться.