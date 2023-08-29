После победы украинца над британцем не прекращаются разговоры о решении судьи в эпизоде с запрещенным ударом Дюбуа. Рефери дал украинцу время на восстановление. а поклонники Даниэля считают, что должен был начать отсчет, который мог зафиксировать нокаут.

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Судья принял единственное правильное решение

Президент WBC Маурисио Сулейман также прокомментировал спорный момент. По его мнению, скандал очень раздут, ведь эпизод из пятого раунда боя чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика и Даниэля Дюбуа очень прост для трактовки.

В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар, поразивший четко в пояс его боксерских шорт, что является очевидным ударом "ниже пояса", после чего Усик упал на настил ринга. К сожалению, только WBC использует правило мгновенного видеоповтора, которое не было применено в этом случае,

– сказал Сулейман.

Напомним, что такого же мнения придерживаются Александр Красюк и Тони Беллью, выложившие фото, которые доказывают, что судья принял правильное решение.

Интересно. После боя Александр Усик заявил, что собирается дебютировать в профессиональном футболе. Если его планы осуществятся, это может произойти уже в октябре. Именно тогда Полесье, с которым у украинского чемпиона действует контракт, будет встречаться с Динамо, против которого Александр очень хочет сыграть.