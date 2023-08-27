Нельзя натягивать шорты к сиськам: экс-тренер Усика наехал на украинца из-за скандального удара

Украинский чемпион Александр Усик убедительно победил британца Даниэля Дюбуа. Однако представители "Динамита" не согласны с таким результатом поединка.

Обязательный претендент по линии WBA на протяжении всего боя не гнушался грязных ударов. В 5-м раунде Дюбуа ударил Усика ниже пояса, из-за чего украинец оказался на канвасе.

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Башир: Это был законный удар

По мнению "Динамита", это был чистый нокдаун. В защиту своего боксера встали промоутер Фрэнк Уоррен, а также бывший тренер Усика Джеймс Али Башир. Американский специалист считает, что Александр слишком высоко надел шорты, а потому удар Даниэля не был ниже пояса.

Нельзя натягивать шорты к сиськам. Это был законный удар. Я думаю, что в этот момент рефери увидел Усика на коленях. Он не видел удара, но я видел повтор, и это был законный удар. Я думаю, что следовало начать отсчет, когда Дюбуа нанес тот низкий удар,

– заявил Башир.

Напомним, что Али Башир долгое время тренировал Александра Усика. Однако в один из моментов стороны решили прекратить сотрудничество. Очевидно, что американец имел обиду на Усика.

Он устроился консультантом в команду Даниэля Дюбуа, чтобы рассказать все секреты украинского чемпиона. Однако несмотря на подсказки Башира, Александр Усик сумел досрочно победить дерзкого соперника, нокаутировав его в 9-м раунде