"Это безумие": катмен Усика назвал "слепыми" тех, кто считает удар Дюбуа легальным

Во Вроцлаве на стадионе "Tarczyński Arena" Александр Усик и Даниэль Дюбуа в субботу, 26 августа, определяли сильнейшего. Победу в девятом раунде одержал украинский боксер и защитил свои чемпионские пояса.

Однако вместо того, чтобы обсуждать первую победу украинца нокаутом за 5 лет многие ценители бокса сомневаются в ее справедливости. По их мнению, в пятом раунде Дюбуа отправил Усика в нокдаун, который мог перерасти в нокаут, а рефери засудил британца и зафиксировал нарушение правил.

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База от катмена Александра Усика

Рас Анбер поделился эмоциями после победы украинца над Даниэлем Дюбуа и призвал всех сфокусироваться на победе Усика, а не придумывать теории заговоров, в которых некоторые дошли до маразма. В частности, тренер британца назвал Усика наркоманом, Дюбуа заявил, что фактор проведения боя в Польше сыграл против него, а Чисора вообще считает, что такое судейство было проявлением расизма.

"Тот удар не был по правилам, посмотрите скриншот. Не понимаю, почему мы вообще должны это обсуждать? Потому что сказать, что удар был по правилам, значит назвать Усика, мужественного человека – лжецом, что он симулировал. Мне это уже надоело. Насколько надо. быть слепым, чтобы не увидеть, что удар ниже пояса? И прекратите считать, что удар ниже пояса – это лишь попадание в мошонку. Это не единственное место, которое ниже пояса. Все, что ниже пупа – ниже пояса.

И теперь после доминирования Усика в ринге, он не пропустил ударов, показал мастер-класс перед 35-40 тысячами людей вокруг – вы говорите, был ли тот удар ниже пояса. Это безумие. Парень только что защитил пояса в стиле мастер-класса против жесткого чувака. И все: "Изменил ли тот удар бой?" Ничего он не изменил. Разве оттянул момент нокаута Дюбуа", – сказал Анбер.



Удар Дюбуа ниже пояса / скриншот с трансляции